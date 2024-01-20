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Два года конфликта в Украине закалили Россию, а Запад измотали — Bloomberg

Два года конфликта в Украине закалили Россию, а Запад измотали — Bloomberg

После начала конфликта на Украине Запад проявил беспрецедентную сплочённость. Но после двух лет боевых действий становится ясно: победа западным странам отнюдь не гарантирована, а у Владимира Путина теперь есть шанс разрушить их солидарность, пишет обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс.

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