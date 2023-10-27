Служебный роман: названы основные признаки флирта на работе

Как распознать желание коллеги пофлиртовать на работе? Названы четыре основные признака. Флирт на рабочем месте может быть сложным и деликатным вопросом, но некоторые признаки могут указывать на то, что между коллегами возникают некоторые эмоциональные и романтические намеки.