Уральский оператор сотовой связи нарвался на крупный штраф из-за одного рекламного СМС

Жительница уральской столицы пожаловалась на оператора сотовой связи, и УФАС принял меры.Нарушение закона о рекламе стало причиной крупного штрафа, который в управлении ФАС назначили сотовому оператору "Мотив".
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