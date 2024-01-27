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Царьград

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Уральский оператор сотовой связи нарвался на крупный штраф из-за одного рекламного СМС

Уральский оператор сотовой связи нарвался на крупный штраф из-за одного рекламного СМС

Жительница уральской столицы пожаловалась на оператора сотовой связи, и УФАС принял меры.Нарушение закона о рекламе стало причиной крупного штрафа, который в управлении ФАС назначили сотовому оператору "Мотив".

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