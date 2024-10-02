СМИ сообщили об отъезде Галкина*, Шаца* и других россиян из Израиля

Telegram-канал SHOT утверждает, что певица Алла Пугачева, комик Максим Галкин*, телеведущий Михаил Шац*, актер Анатолий Белый* и другие российские знаменитости покинули Израиль на фоне конфликтов страны с «Хезболлой» и Ираном.