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Трамп: на Украине нужно разместить миротворческие силы, которые устроят всех

Трамп: на Украине нужно разместить миротворческие силы, которые устроят всех

Global Look Press/Daniel Torok/White House Американский президент Дональд Трамп заявил о необходимости размещения на Украине сил миротворческого контингента в том или ином виде, устраивающего все стороны.

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