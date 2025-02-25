Трамп: на Украине нужно разместить миротворческие силы, которые устроят всех

Global Look Press/Daniel Torok/White House Американский президент Дональд Трамп заявил о необходимости размещения на Украине сил миротворческого контингента в том или ином виде, устраивающего все стороны.
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