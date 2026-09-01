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Конкурс «Золотой колос» впервые проведут за пределами ВДНХ

Конкурс «Золотой колос» впервые проведут за пределами ВДНХ

Архитектурный конкурс «Золотой колос» впервые вышел на всероссийский уровень: ВДНХ и субъекты РФ запустили проект «Золотой колос.

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