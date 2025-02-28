Средняя зарплата в финансовом секторе впервые превысила 200 тысяч

В 2024 году средняя ежемесячная зарплата в финансовой и страховой сферах впервые превысила 200 тысяч рублей, увеличившись более чем на 20% по сравнению с 2023 годом, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).