Средняя зарплата в финансовом секторе впервые превысила 200 тысяч

В 2024 году средняя ежемесячная зарплата в финансовой и страховой сферах впервые превысила 200 тысяч рублей, увеличившись более чем на 20% по сравнению с 2023 годом, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).
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