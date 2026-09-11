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Metro новости

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Движение на "красной" ветке метро прервалось из-за падения пассажира на путь

Движение на "красной" ветке метро прервалось из-за падения пассажира на путь

Как сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена в MAX, около 9 утра на станции "Автово" пассажир упал на путь.

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