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Тәсбих намазын ничек укырга?

Тәсбих намазын ничек укырга?

Тәсбих намазы – ул нәфел намаз, анда Аллаһы Тәгаләне мактау формулаларына күп урын бирелә. Әлеге намзаны атнага бер тапкыр, айга бер тапкыр, яки гомер эчендә бер тапкыр бакашарырга мөмкин, дип язылган «Islam today» сайтында.

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