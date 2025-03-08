Тәсбих намазын ничек укырга?

Тәсбих намазы – ул нәфел намаз, анда Аллаһы Тәгаләне мактау формулаларына күп урын бирелә. Әлеге намзаны атнага бер тапкыр, айга бер тапкыр, яки гомер эчендә бер тапкыр бакашарырга мөмкин, дип язылган «Islam today» сайтында.
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