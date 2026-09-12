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Россияне заняли второе место по покупке недвижимости в Таиланде в первой половине 2026 года

Граждане России заняли второе место по объему покупки квартир в Таиланде среди иностранных инвесторов в первой половине 2026 года, сообщает МК со ссылкой на таиландский Информационный центр недвижимости.

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