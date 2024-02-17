ТЕГЕРАН (ИА Реалист). Исламская революция в Иране вывела глобальное антиколониальное движение на новый уровень, заявил доктор Кевин Барретт, ученый-исламовед из США в беседе с каналом Press TV, описывая ее как символ борьбы за справедливый и многополярный мировой порядок.