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Исламская революция в Иране вывела глобальное антиколониальное движение на новый уровень

Исламская революция в Иране вывела глобальное антиколониальное движение на новый уровень

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). Исламская революция в Иране вывела глобальное антиколониальное движение на новый уровень, заявил доктор Кевин Барретт, ученый-исламовед из США в беседе с каналом Press TV, описывая ее как символ борьбы за справедливый и многополярный мировой порядок.

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