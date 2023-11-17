Обновление 1.6 Honkai Star Rail: баннеры, промокоды, дата выхода, персонажи и сливы Вс...

Обновление 1.6 Honkai Star Rail: баннеры, промокоды, дата выхода, персонажи и сливыВсе ключевые особенности новой версии игры в одном месте: персонажи, утечки сюжета, подробности новых механик, следующий баннер и дата выхода.
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