Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Анчелотти об отрыве «Барсы» в 5 очков: «Реалу» надо догонять. Ничья с «Сосьедадом» меня устраивает – команда играла очень хорошо»

Карло Анчелотти подвел итоги матча «Реала» с «Соьедадом» (0:0). О матче и результате «Мы играли очень хорошо и заслуживали победы, команда становится лучше, растет.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх