Анчелотти об отрыве «Барсы» в 5 очков: «Реалу» надо догонять. Ничья с «Сосьедадом» меня устраивает – команда играла очень хорошо»

Карло Анчелотти подвел итоги матча «Реала» с «Соьедадом» (0:0). О матче и результате «Мы играли очень хорошо и заслуживали победы, команда становится лучше, растет.
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