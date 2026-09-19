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Царьград

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Официальный ресурс сообщил о третьей воздушной тревоге в Киеве

Официальный ресурс сообщил о третьей воздушной тревоге в Киеве

Сегодня в Киеве в третий раз за сутки объявлена воздушная тревога. Аналогичные предупреждения распространились и на другие области Украины, включая Киевскую область, сообщают данные официального ресурса по оповещению населения.

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