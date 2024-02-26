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Глава ВТБ отверг обвинения в обходе санкций США

Глава ВТБ отверг обвинения в обходе санкций США

2 дня назад 122 прочитали Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин отверг выдвинутые против него в США обвинения в обходе санкций, назвал их «беспочвенными» и связал с тем, что американский истеблишмент недоволен тем, что возглавляемый им банк «сделал все возможное и невозможное для минимизации ущерба» от блокирующих санкций, введенных против него два года назад.

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Комментарии
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Галина Чиркина
Санкции незаконны и нечего оправдываться!
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