Глава ВТБ отверг обвинения в обходе санкций США

2 дня назад 122 прочитали Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин отверг выдвинутые против него в США обвинения в обходе санкций, назвал их «беспочвенными» и связал с тем, что американский истеблишмент недоволен тем, что возглавляемый им банк «сделал все возможное и невозможное для минимизации ущерба» от блокирующих санкций, введенных против него два года назад.