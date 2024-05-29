Министерство финансов внесло в правительство анонсированные ранее изменения налоговой системы, в том числе налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Минфин представил параметры прогрессивного НДФЛ.
Комментарии
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Александр Конкин
От нашего Минфина пользы как от козла молока, а вот вреда...
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17 час.
Людмила Фирстова
Ну всё великий финансист изволил объявиться. Статью прочитайте, пожалуйста, ВНИМАТЕЛЬНО и полностью!
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15 час.
Александр Иноземцев
😊 Другими словами: Вы НЕ ОДОБРЯЕТЕ предложение Минфина по параметрам прогрессивного НДФЛ... --- В таком случае, как говорится отвергаешь - ПРЕДЛАГАЙ! Ваши соображения по параметрам прогрессивного НДФЛ в студию, так сказать 😉
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12 час.
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