Депутаты предложили поднять маткапитал до 1 млн рублей

Инициативу парламентарии обосновали высокой инфляцией и резким ростом цен на жилье Группа депутатов Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП 6 марта внесет на рассмотрение законопроект об увеличении размера маткапитала.
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