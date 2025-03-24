МП

Михаил Пантюхин

Эти диаспоры, а по сути ржавые опг являются доказательством коррумпированности местных "князьков" и других чиновников в полиции, прокуратуре, судах. Весь этот экономический экстаз строится на нелегальной торговле в том числе на наркоторговле, ведь этой мути в засразии и в закавказье полным полно! Эту ржавую из засразии, закавказья и цыганщины беспредельную наглость НА НАШЕЙ РУССКОЙ ЗЕМЛЕ, есть ничто иное, как аккупация через продажных изменников во власти, ведь они и только они насаждают гребанное "дружбанародство"!!!! Возьмите эту гребанную плесень намыльте ии засуньте себе в жопу!!!!Наста3,14здили эти проржавленные умом!!!! Ровно также аморфная власть, обвиняющая коренной народ России за преступления этой ржавой орды в России, ассимиляторы бл....!!!!