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Коркино было мало. Цыгане берут в тиски. Народный бунт зреет

Коркино было мало. Цыгане берут в тиски. Народный бунт зреет

Царьград Коллаж Царьграда Коркино было мало. Цыгане берут в тиски. Народный бунт зреет.

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Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Эти диаспоры, а по сути ржавые опг являются доказательством коррумпированности местных &quot;князьков&quot; и других чиновников в полиции, прокуратуре, судах. Весь этот экономический экстаз строится на нелегальной торговле в том числе на наркоторговле, ведь этой мути в засразии и в закавказье полным полно! Эту ржавую из засразии, закавказья и цыганщины беспредельную наглость НА НАШЕЙ РУССКОЙ ЗЕМЛЕ, есть ничто иное, как аккупация через продажных изменников во власти, ведь они и только они насаждают гребанное &quot;дружбанародство&quot;!!!! Возьмите эту гребанную плесень намыльте ии засуньте себе в жопу!!!!Наста3,14здили эти проржавленные умом!!!! Ровно также аморфная власть, обвиняющая коренной народ России за преступления этой ржавой орды в России, ассимиляторы бл....!!!!
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21 час.
Сергей Догадин
Так они же вроде из Индии. Может назад в Индию?
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7 час.
Сергей С
👍👍👍
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5 час.
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