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Царьград

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Доживший до 100 лет американец раскрыл секрет своего долголетия

Доживший до 100 лет американец раскрыл секрет своего долголетия

Ветеран Второй мировой войны Дэйв Кигги из США отметил своё 100‑летие и поделился рецептом долголетия.

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