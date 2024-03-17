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Несколько беспилотников попытались атаковать Славянский НПЗ на Кубани

Несколько беспилотников попытались атаковать Славянский НПЗ на Кубани

Несколько украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) попытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на территории Краснодарского края, в результате падения нейтрализованного беспилотника возник пожар.

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