Несколько беспилотников попытались атаковать Славянский НПЗ на Кубани

Несколько украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) попытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на территории Краснодарского края, в результате падения нейтрализованного беспилотника возник пожар.
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