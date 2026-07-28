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ВЕСТИ КРЫМ

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В результате удара украинского БПЛА по жилому сектору в Керчи пострадал девятилетний мальчик

В результате удара украинского БПЛА по жилому сектору в Керчи пострадал девятилетний мальчик

Как сообщила помощник главы Крыма Ольга Курлаева, вражеский дрон ударил по частному дому, где жила мирная семья.

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