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Чуть больше четверти хабаровчан готовы знакомиться на Госуслугах

Чуть больше четверти хабаровчан готовы знакомиться на Госуслугах

Согласно опросу, проведенному сервисом по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru, мнения хабаровчан относительно интернет-знакомств разделились поровну: 50% горожан относятся к этому способу положительно или скорее положительно, столько же - отрицательно или скорее отрицательно.

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