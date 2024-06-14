Чуть больше четверти хабаровчан готовы знакомиться на Госуслугах

Согласно опросу, проведенному сервисом по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru, мнения хабаровчан относительно интернет-знакомств разделились поровну: 50% горожан относятся к этому способу положительно или скорее положительно, столько же - отрицательно или скорее отрицательно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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