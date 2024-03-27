Село Ахштырь в Сочи стихия отрезала от внешнего мира

Село Ахштырь в Сочи стихия отрезала от внешнего мираСегодня утром жители села Ахштырь в Адлерском районе Сочи не смогли никуда уехать–на единственную местную дорогу сошёл оползень, полностью перекрыв движение.
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