В Армавире увольняют водителей троллейбусов. Что дальше? Водители армавирских троллейбусов получили уведомления об увольнении по сокращению штатов.
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В Армавире увольняют водителей троллейбусов. Что дальше? Водители армавирских троллейбусов получили уведомления об увольнении по сокращению штатов.