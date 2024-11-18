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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Роспотребнадзор запустил горячую линию для клиентов платных медцентров

На новую горячую линию могут обратиться потребители платных медуслуг, чьи права нарушили Роспотребнадзор с 18 по 29 ноября будет принимать звонки и отвечать на вопросы, связанные с защитой прав людей, которые пользуются платными медицинскими услугами.

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