Роспотребнадзор запустил горячую линию для клиентов платных медцентров

На новую горячую линию могут обратиться потребители платных медуслуг, чьи права нарушили Роспотребнадзор с 18 по 29 ноября будет принимать звонки и отвечать на вопросы, связанные с защитой прав людей, которые пользуются платными медицинскими услугами.
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