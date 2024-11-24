Подаренную Ротару Лужковым квартиру за 70 миллионов рублей сняли с продажи

Московскую квартиру Софии Ротару сняли с продажи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Подаренная певице бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым трехкомнатная квартира площадью 122 квадратных метра находится в историческом центре столицы — на Зоологической улице.
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