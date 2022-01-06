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Турецкая BOTAS укрепляет сотрудничество с «Газпромом»

Турецкая BOTAS укрепляет сотрудничество с «Газпромом»

Санкт-Петербург, 6 января. Новые договоренности по поставкам природного газа и использованию газовой инфраструктуры были подписаны представителями компании «Газпром экспорт» и фирмы BOTAS из Турции, о чем сообщает пресс-служба российского концерна.

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