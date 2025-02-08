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Мошенники придумали новый способ обмана пенсионеров в Москве

Мошенники придумали новый способ обмана пенсионеров в Москве

В Москве мошенники начали использовать новый метод обмана пожилых людей. Пенсионеров убеждают, что их банковскую пластиковую карту требуется обменять на новую, после чего аферисты снимают с неё деньги, рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

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