Цукерберг встретился с Трампом во Флориде

Основатель американской корпорации Meta, признанной в России экстремистской организации и запрещенной, Марк Цукерберг встретился с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в его флоридской резиденции Мар-а-Лаго.
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