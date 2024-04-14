Небензя заявил, что не знает о подготовке документа СБ после заседания по Ирану

Global Look Press/Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency России неизвестно о каких-либо готовящихся документах Совбеза ООН по итогам заседания по атаке Ирана на Израиль, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.
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