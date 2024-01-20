На генерала Суровикина слили компромат. Подробности сенсационного разоблачения и опровержение слухов

Марина Козуб Жалко, что такой талантливый генерал не имеет возможности проявить свои знания в военном деле, на многое способный, чтобы помочь сейчас в трудное врем военным на передовой, из-за какой-то зависти к его популярности , вынужден заниматься не тем , на что он способен по военным знаниям и таланту. Зависть - это не совсем мужественных, мягко говоря, душ.

Elena Guseva Автор понятия не имеет о пунктуации, в частности, когда использует вводные слова.