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Несекретные материалы

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На генерала Суровикина слили компромат. Подробности сенсационного разоблачения и опровержение слухов

На генерала Суровикина слили компромат. Подробности сенсационного разоблачения и опровержение слухов

Интересная жизнь с Vera Star Таинственное исчезновение генерала Суровикина, или как его ещё называют "генерал Армагеддон", до сих пор будоражит умы россиян.

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Комментарии
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Марина Козуб
Жалко, что такой талантливый генерал не имеет возможности проявить свои знания в военном деле, на многое способный, чтобы помочь сейчас в трудное врем военным на передовой, из-за какой-то зависти к его популярности , вынужден заниматься не тем , на что он способен по военным знаниям и таланту. Зависть - это не совсем мужественных, мягко говоря, душ.
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15 час.
Elena Guseva
Автор понятия не имеет о пунктуации, в частности, когда использует вводные слова.
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15 час.
ВМ
Владимир Минаков
Наличие гражданской одежды у генерала - не показатель его увольнения. Генерал Антонов стал послом в США, но остаётся генералом. На заседания Кабмина Шойгу ходит в гражданской одежде. Когда в 1962 году на торговых судах, в трюмах, на Кубу везли солдат, они тоже были в гражданской одежде. Правда, все в одинаковых рубашках и брюках/шортах ( наверно, такая была новая форма солдатская, а не защитного цвета гимнастёрки и галифе)...
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10 час.

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