PNAS: известный препарат, применяемый при стенокардии, также уменьшает атеросклеротические бляшки

В новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые из Медицинского университета Вены (Medical University of Vienna) пришли к выводу, что препарат, используемый для лечения симптомов стенокардии, также оказывает противовоспалительное действие и уменьшает атеросклеротические бляшки в кровеносных сосудах, тем самым снижая риск сердечного приступа или инсульта.