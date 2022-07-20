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PNAS: известный препарат, применяемый при стенокардии, также уменьшает атеросклеротические бляшки

В новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые из Медицинского университета Вены (Medical University of Vienna) пришли к выводу, что препарат, используемый для лечения симптомов стенокардии, также оказывает противовоспалительное действие и уменьшает атеросклеротические бляшки в кровеносных сосудах, тем самым снижая риск сердечного приступа или инсульта.

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