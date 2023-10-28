Украина и Британия отказались в ООН поддерживать арабскую резолюцию с призывом к миру

Генеральная Ассамблея Организации объединённых наций приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.
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