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Новый ИИ предсказывает риск травм у теннисистов по данным с датчиков и видео

Новый ИИ предсказывает риск травм у теннисистов по данным с датчиков и видео

Международная группа исследователей разработала мультимодальный фреймворк Predictive Athlete Readiness for Tennis (PART), предназначенный для мониторинга состояния теннисистов и оценки краткосрочного риска травм.

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