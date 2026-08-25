Новый ИИ предсказывает риск травм у теннисистов по данным с датчиков и видео

Международная группа исследователей разработала мультимодальный фреймворк Predictive Athlete Readiness for Tennis (PART), предназначенный для мониторинга состояния теннисистов и оценки краткосрочного риска травм.
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