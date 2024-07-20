Тарасова об уволенной из МОК Исинбаевой: “Надо ее спросить”

VO Vitya Ostap А зачем гам мок, Россию все равно не допускают ОИ

Сергей Oблезов Зачем её спрашивать? Предатели нам не нужны, нужно про неё забыть! Пусть сидит и вспоминает свои заслуги в стране, которую предала!