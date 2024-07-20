Стало известно, что Елена Исинбаева, обладательница 28 мировых рекордов в легкой атлетике, завершает свою деятельность в Международном олимпийском комитете.
Тарасова об уволенной из МОК Исинбаевой: “Надо ее спросить”
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VO
Vitya Ostap
А зачем гам мок, Россию все равно не допускают ОИ
Ответить
14 час.
Сергей Oблезов
Зачем её спрашивать? Предатели нам не нужны, нужно про неё забыть! Пусть сидит и вспоминает свои заслуги в стране, которую предала!
Ответить
13 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
исинбаева - всё. Туда ей и дорога. И забыть об этой "чемпионке". Совсем.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии