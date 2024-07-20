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Тарасова об уволенной из МОК Исинбаевой: “Надо ее спросить”

Тарасова об уволенной из МОК Исинбаевой: “Надо ее спросить”

Стало известно, что Елена Исинбаева, обладательница 28 мировых рекордов в легкой атлетике, завершает свою деятельность в Международном олимпийском комитете.

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Комментарии
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VO
Vitya Ostap
А зачем гам мок, Россию все равно не допускают ОИ
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14 час.
Сергей Oблезов
Зачем её спрашивать? Предатели нам не нужны, нужно про неё забыть! Пусть сидит и вспоминает свои заслуги в стране, которую предала!
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13 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
исинбаева - всё. Туда ей и дорога. И забыть об этой &quot;чемпионке&quot;. Совсем.
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1 час.

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