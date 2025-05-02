Соратников Урганта прижало ФСБ: "Годами вещали на многомиллионную аудиторию". Михалков: За "нетвойне" в подарок "Ламборджини"

ОРЛОВ Святослав

в конце 70-х годов Шолохов направил в ЦК КПСС тревожное письмо о судьбе русской культуры: «Одним из главных объектов идеологического наступления врагов социализма является в настоящее время русская культура, которая представляет историческую основу, главное богатство социалистической культуры нашей страны. Принижая роль русской культуры в историческом духовном процессе, искажая её высокие гуманистические принципы, отказывая ей в прогрессивности и творческой самобытности, враги социализма тем самым пытаются опорочить русский народ как главную интернациональную силу советского многонационального государства, показать его духовно немощным, неспособным к интеллектуальному творчеству». Шолохов далее писал о «протаскивании через кино, телевидение и печать антирусских идей», о том, что «многие темы, посвящённые нашему национальному прошлому, остаются запретными… В свете всего сказанного становится очевидной необходимость ещё раз поставить вопрос о более активной защите русской национальной культуры от антипатриотических сил, правильном освещении её истории в печати, кино и телевидении, раскрытии её прогрессивного характера, исторической роли в создании, укреплении и развитии русского государства». …Фактически это письмо стало настоящим духовным завещанием Шолохова, скончавшегося в 1984 году. Увы, тогдашнее руководство страны никак не отреагировало, положив письмо Михаила Александровича «под сукно», поэтому дальнейшему удивляться не стоит – нашу культуру буквально заполонили персонажи, чуждые России, мягко говоря. Поэтому завещание великого Шолохова и поныне остаётся актуальным!https://dzen.ru/a/ZksrOv3bwX6gtzil?ysclid=ma6hfetbmg911622886