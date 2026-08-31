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Царьград

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Трамп завершит строительство бального зала в Белом доме к 2028 году

Трамп завершит строительство бального зала в Белом доме к 2028 году

Президент США Дональд Трамп объявил о завершении строительства бального зала в Белом доме через два года.

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