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Крымская газета

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Кинолог рассказал, как отучить собаку прыгать на соседей

Кинолог рассказал, как отучить собаку прыгать на соседей

Одна из самых распространённых проблем у собаководов — эмоциональность животного, когда в дом приходят гости.

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