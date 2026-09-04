Популярность ультраправых в немецкой Саксонии-Анхальт продолжает расти

Ультраправая «Альтернатива для Германии» увеличила уровень поддержки за несколько дней до выборов в ландтаг Саксонии-Анхальт, следует из результатов опроса, опубликованных 4 сентября телеканалом ZDF.
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