ЦАХАЛ: военные обнаружили туннель ХАМАС под главным штабом БАПОР в Газе

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что обнаружили туннель палестинского движения ХАМАС под центральным штабом Агентства Организации Объединенных Наций (ООН) для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на территории сектора Газа.