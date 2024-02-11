ЦАХАЛ: военные обнаружили туннель ХАМАС под главным штабом БАПОР в Газе

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что обнаружили туннель палестинского движения ХАМАС под центральным штабом Агентства Организации Объединенных Наций (ООН) для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на территории сектора Газа.
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