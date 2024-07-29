«Я много раз замечал, что во многих кафе, независимо от дней недели, сидят одни девушки и женщины. Да и сегодня я ехал с работы, зашёл в одно кафе и увидел, что там было много женщин и всего два мужчины (не считая меня).
Самонакормленные женщины
Комментарии
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Сергей С
автор очередной мужефобской статейки не понимает как палится сама и палит остальных ,как бэ хранительниц очага)0
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8 час.
Вера Ванидовская
Скажу о себе: конкретно хожу с подругами, чтобы не готовить дома для простой болтовни, а посидеть, посмеяться, а потом придти в чистый дом. Мужа на наши посиделки не затащить да я и не хочу.
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8 час.
D
Dushka
Спокойнее так. Отдых без напряга. Мужчины ведь тоже часто предпочитают покой хлопотам о сексе))))
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7 час.
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