"Я буду драться за дочь". Ольга Погодина рассказала, как она переживает смерть мужа Алексея Пиманова

49-летняя актриса Ольга Погодина рассказала, что за прошедшие пять месяцев после смерти мужа, режиссёра Алексея Пиманова, ей не стало легче, но она борется ради счастья двухлетней дочери Зои.
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