Politico: власти Катара пока не решили, подарят ли Трампу Boeing за $400 млн

Пресс-атташе Катара в США Али Аль-Ансари в интервью газете Politico сообщил, что власти Катара пока не решили, передадут ли президенту США Дональду Трампу самолет Boeing 747-8 за $400 млн в качестве подарка.
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