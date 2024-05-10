Правительство Тамбовской области намерено купить у СПК "Зелёный Гай" 216 га земли

Правительство Тамбовской области планирует приобрести в собственность два земельных участка общей площадью почти 2,2 миллиона квадратных метров или 216 гектаров, которые расположены в Мичуринском муниципальном округе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии