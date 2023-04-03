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Собственники будут обязаны впускать коммунальных сотрудников для установки новых счетчиков

Собственники будут обязаны впускать коммунальных сотрудников для установки новых счетчиков

Министерство строительства Российской Федерации разработало инициативу, согласно которой граждане будут обязаны предоставлять доступ в свои квартиры и дома работникам ресурсоснабжающих организаций для установки и обслуживания «умных» счетчиков.

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