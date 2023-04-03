Собственники будут обязаны впускать коммунальных сотрудников для установки новых счетчиков

Министерство строительства Российской Федерации разработало инициативу, согласно которой граждане будут обязаны предоставлять доступ в свои квартиры и дома работникам ресурсоснабжающих организаций для установки и обслуживания «умных» счетчиков.
Министерство строительства Российской Федерации разработало инициативу, согласно которой граждане будут обязаны предоставлять доступ в свои квартиры и дома работникам ресурсоснабжающих организаций для установки и обслуживания «умных» счетчиков.
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