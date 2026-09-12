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Регионы России

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Вопрос участия Путина в саммите G20 пока не обсуждался

Вопрос участия Путина в саммите G20 пока не обсуждался

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока не обсуждается вопрос возможного участия Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в Атланте 14–15 декабря 2026 года.

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