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Регионы России

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III Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов "Виртуальное путешествие по многонациональной России"

III Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов "Виртуальное путешествие по многонациональной России"

В России стартовал III Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов "Виртуальное путешествие по многонациональной России".

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