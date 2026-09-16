Прием заявок на конкурс «Эколидер» продолжится до середины ноября

Прием заявок на республиканский конкурс «Эколидер-2026» стартовал в сентябре в Татарстане. Об этом сообщил сегодня начальник управления информационных систем и экологического просвещения Минэкологии РТ Дамир Валиуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».