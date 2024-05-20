Собянин назвал крупнейшие инвестпроекты, реализованные в Москве в прошлом году

Мэр Москвы выделил открытие проспекта Багратиона В своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что за последние пять лет в столице специалисты зафиксировали двукратный рост инвестиций в основной капитал.
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