Прекращение ударов: Зеленский выдвинул Трампу условие

Владимир Зеленский выдвинул Дональду Трампу условие, при котором украинская армия прекратит атаки на объекты русской энергетической инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС Минфин России не ...
- КЕ Атомный век: Поче...
- Центробанк снизил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым